«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 03:50

Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске

Моисеев: на штрафстоянку в Кисловодске доставили 50 лошадей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На улицах Кисловодска благодаря неравнодушным горожанам был задержан табун из 50 лошадей, сообщил в Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев. Животных перегнали на штрафстоянку.

По данным Моисеева, собственника табуна уже установили. Власти готовят в отношении виновника инцидента протоколы и штрафы.

Просто безобразие. Будем думать над усилением ответственности, — пообещал градоначальник.

Это уже не первый случай в Кисловодске, когда свободно гулявших лошадей эвакуировали на автостоянку и площадку временного содержания. Животные создавали угрозу безопасности и санитарной обстановке. Через час был найден хозяин лошадей. На него составили административный протокол. Он также был вынужден убрать за своими животными.

Ранее в штате Нью-Йорк произошло ДТП с участием Dodge и конной повозкой амишей. По данным источника, пикап врезался в телегу с двумя лошадьми, одну из которых сбил насмерть. Машина перевернулась, а восемь пассажиров вылетели из повозки. Водителя оштрафовали за превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Кисловодск
лошади
штрафы
протоколы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасно агрессивные»: в США оценили позицию стран Балтии по России
Названы топ-5 причин сразу сменить пластического хирурга
Группа лиц взяла штурмом украинский ТЦК
Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске
Повторит судьбу Ивлеевой? Почему вечеринка Собчак разозлила россиян
Мужчина атаковал вертолет с Трампом на борту
На Украине озвучили, кто может стать лидером «тихого переворота»
Психолог раскрыла, как загадки влияют на развитие детей
«Я не очень верю»: Эрдоган сделал заявление о конфликте на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 сентября, много плесени
Американских врачей уведомят о связи популярного медпрепарата и аутизма
В России хотят запретить принудительную высадку пенсионеров из автобусов
Владельцы велосипедов и колясок могут получить неожиданный штраф
Аэропорт Саратова временно прекратил работать
ХАМАС сделал Израилю новое предложение по перемирию
Депутат нашел способ облегчить семьям сделки с недвижимостью
Копавшего под Зеленского украинского журналиста мобилизовали
«Золотой мяч — 2025»: итоги, что известно о победителе, список лауреатов
Белоусов спуску не даст: «Бастионы» на Курилах накажут Японию за провокации
«Это жесть»: Трусова рассказала пугающие подробности о прошедших родах
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.