Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске Моисеев: на штрафстоянку в Кисловодске доставили 50 лошадей

На улицах Кисловодска благодаря неравнодушным горожанам был задержан табун из 50 лошадей, сообщил в Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев. Животных перегнали на штрафстоянку.

По данным Моисеева, собственника табуна уже установили. Власти готовят в отношении виновника инцидента протоколы и штрафы.

Просто безобразие. Будем думать над усилением ответственности, — пообещал градоначальник.

Это уже не первый случай в Кисловодске, когда свободно гулявших лошадей эвакуировали на автостоянку и площадку временного содержания. Животные создавали угрозу безопасности и санитарной обстановке. Через час был найден хозяин лошадей. На него составили административный протокол. Он также был вынужден убрать за своими животными.

Ранее в штате Нью-Йорк произошло ДТП с участием Dodge и конной повозкой амишей. По данным источника, пикап врезался в телегу с двумя лошадьми, одну из которых сбил насмерть. Машина перевернулась, а восемь пассажиров вылетели из повозки. Водителя оштрафовали за превышение скорости и несоблюдение дистанции.