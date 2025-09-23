Россиянам назвали первые признаки сахарного диабета

Жажда и обильное мочеиспускание могут стать первым признаком сахарного диабета, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, плохо заживающие раны и постоянная усталость также могут сигнализировать о заболевании.

Сахарный диабет может длительно себя не проявлять. Первые признаки — усталость, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам, жажда и обильное мочеиспускание. Осложнения диабета схожи с такими симптомами, как при гипертонии. Но при диабете дополнительно страдают сосуды нижних конечностей, что приводит в поздней стадии к почти не поддающимся лечению трофическим язвам и ампутации конечностей. Кроме того, дебютом диабета может быть жизнеугрожающее состояние — диабетическая кома, — сказала Чиркова.

Врач порекомендовала регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию. Она отметила, что особенно важно для людей старше 60 лет иметь в домашней аптечке тонометр и глюкометр для постоянного контроля артериального давления и уровня сахара в крови.

Ранее сопредседатель комитета по инновациям Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода предупредил, что к 2050 году число людей с диабетом может вырасти до 853 миллионов. По его словам, около 11,1% взрослых по всему миру уже страдают от этого заболевания, и многие из них даже не подозревают о своем диагнозе.