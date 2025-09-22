«Даже не подозревают»: озвучены серьезные масштабы заболевания диабетом Медтех-эксперт Варивода: к 2050 году число диабетиков может вырасти до 853 млн

Число диабетиков в мире может вырасти до 853 млн человек к 2050 году, заявил NEWS.ru сопредседатель комитета по инновациям Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода. По его словам, согласно последним отчетам, около 11,1% взрослого населения мира уже страдает этим заболеванием, причем большинство людей даже не подозревают о своем диагнозе.

Масштабы проблемы заболевания диабетом представляют собой серьезную угрозу здоровью населения планеты, охватывая огромное количество людей из разных стран, включая Россию. Согласно последним отчетам Международного диабетического фонда за 2025 год, около 11,1% взрослого населения мира страдает диабетом, причем большинство людей даже не подозревают о наличии заболевания. Прогнозируется, что к 2050 году число заболевших вырастет на 46%, до 853 млн человек, — пояснил Варивода.

Он добавил, что Россия также сталкивается с серьезной проблемой, при этом реальные показатели заболеваемости в стране могут быть значительно выше официальных данных. По мнению эксперта, помимо 5 млн человек с установленным диагнозом, существует большое количество невыявленных случаев.

Россия также сталкивается с серьезной проблемой диабета. Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, в стране проживает около 5 млн человек с установленным диагнозом диабета. Тем не менее реальные показатели могут быть гораздо выше, учитывая тот факт, что многие случаи остаются невыявленными. По разным оценкам, реальный показатель заболеваемости диабетом может достигать 10,5 млн человек, — резюмировал Варивода.

Ранее врач-эндокринолог Марина Рапацкая заявила, что люди с избыточной массой тела, ожирением и наследственными факторами наиболее склонны к преддиабету. По ее словам, в России с таким диагнозом живут 20 миллионов человек.