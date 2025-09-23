В МИД РФ озвучили, кто раньше хвалящейся Европы признал Палестину

Москва признала законные права палестинского народа на создание собственного государства значительно раньше текущих трагических событий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что аналогичную позицию разделяют 149 государств мира.

Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливое чаяние на собственное государство, — указал дипломат.

Замглавы МИД РФ констатировал, что формирование палестинского государства остается законным правом народа, признанным международным сообществом. И такой позиции РФ придерживалась до того, как ближневосточный конфликт привел к миллионам погибших палестинцев.

Ране президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем государства Палестина. Выступление французского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.