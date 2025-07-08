В России могут ограничить жилищные льготы для одной категории граждан

Людей, недавно получивших гражданство РФ, не следует обеспечивать жилищными сертификатами, заявил НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев. В случае введения льгот на аренду жилья справедливо будет учитывать ценз оседлости. Так он отреагировал на предложение коллеги Сергея Миронова выплачивать молодым семьям с детьми компенсации на съем жилья.
Существует риск, что мера больше всего может привлечь мигрантов, которые получили двойное гражданство. Для того чтобы не происходило таких рисков, нужно менять законодательство в базовых частях с точки зрения введения принципа неравенства прав граждан по принципу оседлости, — высказался Матвеев.
Он добавил, что права россиян должны различаться в зависимости от того, получено ли гражданство по рождению или в порядке приобретения. Для жилищного сертификата, по его мнению, нужно, чтобы хотя бы один из родителей был уроженцем данного региона или проживал в стране не менее десяти лет. Аналогично и с компенсациями аренды жилья, заключил депутат.
Сергей Миронов ранее предложил ежемесячно компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.