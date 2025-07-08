В России могут ограничить жилищные льготы для одной категории граждан

В России могут ограничить жилищные льготы для одной категории граждан Депутат Матвеев предложил ограничить жилищные льготы для вчерашних мигрантов

Людей, недавно получивших гражданство РФ, не следует обеспечивать жилищными сертификатами, заявил НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев. В случае введения льгот на аренду жилья справедливо будет учитывать ценз оседлости. Так он отреагировал на предложение коллеги Сергея Миронова выплачивать молодым семьям с детьми компенсации на съем жилья.

Существует риск, что мера больше всего может привлечь мигрантов, которые получили двойное гражданство. Для того чтобы не происходило таких рисков, нужно менять законодательство в базовых частях с точки зрения введения принципа неравенства прав граждан по принципу оседлости, — высказался Матвеев.

Он добавил, что права россиян должны различаться в зависимости от того, получено ли гражданство по рождению или в порядке приобретения. Для жилищного сертификата, по его мнению, нужно, чтобы хотя бы один из родителей был уроженцем данного региона или проживал в стране не менее десяти лет. Аналогично и с компенсациями аренды жилья, заключил депутат.

Сергей Миронов ранее предложил ежемесячно компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.