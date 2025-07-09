Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье Воробьев заявил о введении нового стандарта в коммунальных службах Подмосковья

В Московской области с декабря все ресурсоснабжающие организации перейдут на новый стандарт, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его словам, это позволит снизить время устранения коммунальных аварий на 20%. Проект уже стартовал в Рузе и Можайске.

Задача, чтобы в каждом округе внедрили новый стандарт. В будущем жители смогут получать ответы на вопросы, не выходя из своего дома, будь то платежки, сверка или подключение, — пояснил Воробьев.

Трансформация коснется 64 коммунальных организаций региона, среди которых «Мособлтепло» — она уже работает в новом формате. Согласно проекту, в службах улучшат работу аварийных бригад, цифровизируют процессы, а также внедрят роботизацию и ИИ, уточнил губернатор.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что перенос оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число с 1 марта 2026 года поможет россиянам избежать просрочек и долгов. Он подчеркнул, что некоторые семьи получают доход только в середине месяца.