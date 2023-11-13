Погода в Москве: последние новости, прогнозы синоптиков, когда пойдет снег Синоптик Шувалов: в конце недели в Москве может похолодать до –8 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале недели в Москве будет преобладать плюсовая температура, однако к 17 ноября она опустится до отрицательных значений, вплоть до −8 градусов, сообщил «Известиям» синоптик Александр Шувалов. Какой будет температура воздуха, когда в столичном регионе пойдет снег?

Какая будет погода в Москве на неделе

С 13 ноября в Москве будет происходить постепенное понижение температуры воздуха. Во вторник днем столбик термометра не поднимется выше 4 градусов. В среду ожидаются ночные заморозки, дневная температура будет колебаться от 0 до +2 градусов. В четверг, 16 ноября, будет около нуля.

«Самый холодный день недели — это пятница, когда ночная температура местами по области может опуститься до −8. Температура воздуха днем тоже отрицательная: −1–3 градуса», — отметил Шувалов.

Когда в Москве наступит климатическая и метеорологическая зима

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что 13 ноября в Москве наступила климатическая зима. Это означает переход через нулевую среднесуточную температуру, полученную при осреднении за 30 лет.

«В Москве климатическая зима наступила сегодня. Именно 13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, осредненным за период 1991–2020 годов, средняя суточная температура составляет 0 градусов. Завтра она уже будет −0,1, и так все холоднее и холоднее до конца января — начала февраля, пока не опустится до −6,5 градуса. С 3 февраля средняя суточная температура начнет расти», — говорится на сайте прогностического центра.

Метеорологическая зима наступит в Москве 17 ноября и будет означать период устойчивого перехода фактической температуры через 0 градусов. Согласно прогнозу синоптика Евгения Тишковца, в ночь на пятницу ожидаются заморозки: температура составит от 0 до −5 градусов.

«Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима», — отметил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в Москве выпадет снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью NEWS.ru сообщил, что в Москве 16 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью в этот день в столичном регионе температура составит от −2 до +2 градусов, днем — от −1 до +4.

«На предстоящей неделе прогнозируется образование временного снежного покрова в Центральной России и Поволжье. Климатически обычно снег в столичном регионе ложится на зиму в последних числах ноября», — уточнил он.

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что вероятность осадков есть в течение всей рабочей недели.

«В пятницу местами возможен слабый снег, ночью −2–4 градуса, днем будет ниже нуля», — указал прогнозист.

Какой будет погода в Москве в выходные

Согласно прогнозу Михаила Леуса, 18 и 19 ноября в столице установится сухая и морозная погода.

«От 3 до 6 градусов ниже нуля будет ночью, днем температура составит −1–4 градуса. Так что, садоводы-огородники, кто не укрыл еще свои растения к зиме, надо на протяжении недели это сделать», — предупредил синоптик.

Погода в Подмосковье также установится ниже нуля. Утром 18 ноября будет −6 градусов, днем воздух прогреется до −3 градусов. В воскресенье, 19 ноября, будет облачно с температурой до −5 градусов.

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