Ученый оценил вероятность повторения сильной магнитной бури до конца года Ученый Богачев не исключил повторения сильной магнитной бури до конца года

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Вероятность новой магнитной бури на Земле до конца года достаточно высока, рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев. По его словам, это связано с высоким уровнем активности солнца, при которой подобные события будут регулярно повторяться минимум два года.

В целом уровень активности солнца высокий, поэтому при таком состоянии вероятность крупных событий довольно высокая, но их нельзя прогнозировать сильно заранее. Однако магнитные бури еще будут. Активность солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика, — объяснил Богачев.

Сильная магнитная буря на Земле началась 5 ноября. Ей был присвоен третий уровень из пяти возможных. При таких значениях могут возникать проблемы в энергетических системах. Также не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил предупреждать россиян о магнитных бурях через СМС-уведомления. По его мнению, инициатива могла бы быть полезна метеозависимым людям.