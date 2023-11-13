В России оценили вероятность удара солнечных бурь по системам связи Эксперт по связи Муртазин: интернет и сотовая связь защищены от солнечных бурь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Удары солнечных бурь не оказывают никакого влияния на сотовую связь и интернет, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, вред от геомагнитных возмущений, вызванных солнечной активностью, может быть нанесен только спутниковой или космической связи.

Это касается только спутниковой связи, космической связи, ультракоротких волн. Если мы говорим об обычной сотовой связи, она защищена от этого полностью, равно как и интернет. Кроме спутника, вряд ли что-то может быть задето подобным образом, — рассказал эксперт.

Он назвал вымыслами рассказы о Каррингтонском событии 1859 года, когда солнечные бури якобы привели к разрушению телеграфной системы и поражению током операторов. Дело в том, что атмосфера защищает наземную аппаратуру от подобных повреждений, резюмировал специалист.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Солнца Физического института Российской академии наук сообщили, что в ночь на 12 ноября на Землю обрушилась мощная магнитная буря, вызванная новой вспышкой на Солнце. По прогнозам ученых, геомагнитное возмущение продлится до 14 ноября. Следующие три дня мощность вспышек составит три балла и утихнет к 15 ноября.