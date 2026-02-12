Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 14:55

«По-доброму высмеивал»: Барщевский рассказал, каким запомнил Падву

Адвокат Барщевский назвал ушедшего из жизни Генриха Падву невероятным жизнелюбом

Михаил Барщевский Михаил Барщевский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Генрих Падва был невероятным жизнелюбом и человеком, вокруг которого всегда царила особая атмосфера, заявил заслуженный юрист России Михаил Барщевский на церемонии прощания с коллегой в Москве. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он признался, что в молодости «часто косячил», но Падва никогда его не ругал, а лишь мягко высмеивал.

Он был фантастическим, невероятным жизнелюбом. Просто невероятным. Вокруг него всегда было огромное количество потрясающе красивых женщин. В любой компании он был душой компании. Он был анекдотчик, он был юморист, — такой вот легкий. Еще очень интересная вещь: естественно, по молодости я косячил. Он никогда не ругал, он высмеивал, но по-доброму. Это очень хорошо действует, — рассказал Барщевский.

Ранее Генри Резник назвал Генриха Падву непревзойденным эталоном преданности профессии. По его словам, Падва обладал высокой эрудицией и культурой речи. Более того, его внешность «говорила о благородстве и достоинстве профессии». Резник отметил, что юрист был очень веселым и легким человеком, обладал самоиронией.

