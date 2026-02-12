«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы

Адвокат Генри Резник на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой в траурном зале на улице Маршала Тимошенко в Москве

На церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой его коллега и друг Генри Резник назвал покойного непревзойденным эталоном преданности профессии, передает корреспондент NEWS.ru. Падва скончался на 95-м году жизни, до юбилея оставалось две недели.

Имя Генриха Падвы будет вписано золотыми буквами в истории отечественной адвокатуры. Он останется непревзойденным эталоном преданности профессии. <...> Собирались через две недели чествовать его с 95-летием, но я привлекаю внимание к другой цифре — 73 года в профессии, — сказал Резник.

По его словам, Падва обладал высокой эрудицией и культурой речи. Более того, его внешность «говорила о благородстве и достоинстве профессии». Резник отметил, что Падва был очень веселым и легким человеком, обладал самоиронией.

Он всегда был душой компании. Великолепный рассказчик. Яркая, достойная жизнь. И 40 лет нашей дружбы, — заключил Резник.

Ранее на церемонии прощания адвокат Елена Меньшикова назвала уход Падвы целой эпохой в юриспруденции. Она вспомнила, как он на протяжении десятилетий оставался обаятельным, умнейшим и добрейшим человеком, который учил молодых адвокатов не только стратегии защиты, но и человечности.