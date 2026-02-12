«Умнейший и добрейший»: ученица Падвы с теплом вспомнила о наставнике Почетный адвокат России Меньшикова: Падва был обаятельным и умнейшим человеком

Мэтр российской адвокатуры Генрих Падва был обаятельным, умнейшим и добрейшим человеком, заявила почетный адвокат России Елена Меньшикова на церемонии прощания. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, с его кончиной ушла целая эпоха в сфере юриспруденции.

Это целая эпоха. Он нас научил стратегии защиты, научил выступать так, чтобы нам верили. Научил человечности и доброте. И, конечно, все, что мы вспоминаем — это какой-то юмор. Доброта и юмор. <...> Мне кажется, он всю жизнь не менялся. Обаятельный, умнейший и добрейший [человек], — подчеркнула Меньшикова.

Она рассказала, что познакомилась с Падвой в 25 лет, и за последующие десятилетия не заметила в нем ни капли перемен. Также Меньшикова выделила ценность института наставничества, который раньше существовал в адвокатской среде: старшие коллеги не просто передавали знания, а учили на собственном примере.

Слушать его было великим наслаждением, как он разбивал обвинение и строил линию защиты, — резюмировала адковкат.

Церемония прощания с Падвой началась в 12:00 мск в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве. Проводить юриста России в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Адвокат скончался 9 февраля в возрасте 94 лет из-за инсульта.