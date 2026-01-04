Украинских танкистов отправили в мясные штурмы Батальон первой танковой бригады ВСУ отправили в штурмовики

Батальон первой мехбригады ВСУ бросили на штурм в Сумской области, передают силовые структуры РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, танкистов передали командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Переданный личный состав, вероятно, будет задействован в мясных штурмах Варачино и Алексеевки, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские операторы беспилотников группировки «Восток» в ходе разведки нашли и ликвидировали важную огневую единицу противника на Запорожском направлении. По данным ведомства, целью стала тщательно замаскированная гаубица М119.

Также стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили три штурмовые группы ВСУ в районе Лимана Харьковской области. Как заявил источник в российских силовых структурах, российские бойцы нашли и успешно заняли опорный пункт противника. Противник был ликвидирован при попытке контратаки на пикапах. В Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали.