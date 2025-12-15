Новый год-2026
Тягучая моцарелла за 5 минут — как закуска или на пиццу: готовлю дома из 4 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Домашняя моцарелла — это не только вкусно, но и выгодно. Вы точно знаете, что входит в ее состав: только молоко, натуральный йогурт и соль. Никаких консервантов, стабилизаторов или растительных жиров. А стоимость готового сыра получается значительно ниже магазинного аналога, особенно если учитывать его превосходное качество и свежесть.

В кастрюле нагреваю молоко (1 л) с солью (1,5 ч. л.), но не довожу до кипения. Снимаю с огня и добавляю натуральный йогурт (125 г), хорошо перемешиваю. Затем вливаю уксусную эссенцию (1 ст. л., 25%) и интенсивно перемешиваю. Почти сразу молоко начнет сворачиваться, отделяясь на творожные хлопья и сыворотку.

Дуршлаг ставлю над миской, чтобы собрать сыворотку, и выстилаю его марлей в 3–4 слоя. Выливаю в дуршлаг свернувшееся молоко. Аккуратно собираю края марли и подвешиваю сверток, чтобы стекла основная сыворотка (около 10–15 минут). Затем отжимаю сырную массу руками, формируя плотный шарик.

Получившийся сырный шарик опускаю в остывшую сыворотку, накрываю полотенцем и оставляю при комнатной температуре до полного остывания. После этого убираю чашку с сыром в сыворотке в холодильник на 24 часа. Затем сыворотку сливаю, а готовую моцареллу храню в закрытом контейнере в холодильнике.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
