«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам АТОР: решение США отменить визы не представляет трагедии для туристов из России

Решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз для граждан России не окажет серьезного влияния на туристический рынок, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в своем Telegram-канале. По его словам, этот шаг не приведет к радикальным изменениям, поскольку массового туризма из РФ в США не существовало и ранее.

США сообщили о том, что приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Вроде звучит как страшная новость, на деле ничего сильно и не изменилось. Туризма массового в США и так не было, а квест с получением визы могли позволить себе не многие заявители. Поэтому «хайпа» сейчас много будет, а трагедии для наших туристов никакой, — написал он.

Ранее сегодня, 14 января, сообщалось, что Госдеп приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Процедура обработки заявлений будет остановлена с 21 января на неопределенный срок.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила о постоянном росте числа отказов в визах для россиян со стороны стран Евросоюза. Она выступила с этим заявлением в связи с открытием визовых центров Кипра на территории РФ. По словам дипломата, в ЕС применяется дискриминационный подход к гражданам России.