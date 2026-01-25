Банки блокируют оплату туров: какие сделки в зоне риска, что делать

Банки все чаще приостанавливают переводы за туры через Систему быстрых платежей (СБП). Под прицелом оказываются сделки, где получателем выступает не компания, а физическое лицо. Как рассказывают сами турагенты и туристы, суммы блокируемых переводов варьируются от 20–50 тысяч до 300 тысяч рублей и более. Нередко подозрительными признают транзакции пожилых клиентов. Рассказываем, как оплатить тур безопасно и избежать проблем.

Что изменилось для пользователей карт с 1 января

С 1 января 2026 года в России начал действовать обновленный перечень признаков мошеннических денежных переводов. Согласно новым правилам, банки обязаны отслеживать транзакции, совершенные без согласия клиента и с согласия, полученного под влиянием обмана и при злоупотреблении доверием. Особое внимание уделяется операциям через СБП.

ЦБ обнародовал 12 признаков (регулятор расширил список вдвое), по которым банк может заподозрить, что вы не сами отправляли деньги, а действовали под влиянием мошенников. В итоге банки начали ограничения на операции по картам и счетам россиян.

По предварительным оценкам, только за первую половину января временным блокировкам могли подвергнуться карты 2–3 млн рядовых граждан. В масштабах всей страны это составляет примерно 1–2% от общего числа активных клиентов банков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о блокировках оплаты туров

О блокировках банками оплаты туров через СБП сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, в зоне риска находятся турагенты-фрилансеры, а также индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета.

Также под подозрение могут попасть туристы, переводящие относительно крупные суммы на карту частного агента или даже перебрасывающие деньги между своими счетами перед оплатой путевки. В том числе и пенсионеры, к которым особое внимание риск-контроля банков.

Что говорят турагенты и туристы о блокировках переводов

В опросе Telegram-канала АТОР турагенты и путешественники поделились своими историями, связанными с проблемой оплаты через СБП по QR-коду или номеру телефона.

Турагент Мария отмечает, что банки, особенно «Сбер» и Альфа-Банк, и раньше часто приостанавливали платежи даже на небольшие суммы. По ее наблюдениям, проверка часто зависит от «необычности» операции для конкретного клиента. Турагент Наталья столкнулась с блокировкой еще в июле при переводе более 300 тысяч рублей за тур. Разблокировать удалось только с третьего звонка на горячую линию банка.

Алина рассказывает, что в декабре банки дважды блокировали платежи ее клиентов — пожилых и молодых людей (около 100 тысяч рублей), прямо заявляя, что операция «похожа на мошенническую». «Не очень приятная ситуация. Учитывая, что потом цена на тур могла подняться», — пишет она.

Екатерина упоминает случай, когда ВТБ заблокировал перевод по QR-коду на 72 тысячи рублей, «вероятно, потому что клиенты пожилые люди». Им пришлось лично ехать в отделение банка, так как «по телефону не смогли разблокировать».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У туриста по имени Алексей не получилось перед Новым годом оплатить (дополнительные) 49 тысяч рублей за круиз через Совкомбанк. После блокировки ему позвонила сотрудница банка с подробным, по его ощущениям, излишне личным допросом, после чего доступ ко всем его счетам и приложению был полностью заблокирован. Обращения в банк и ЦБ не помогли, и проблему, по словам туриста, удалось решить только закрытием всех счетов и оплатой через другой банк (МТС Банк), где сложностей не возникло.

Анонимный пользователь жалуется, что Сбербанк систематически блокирует его переводы на суммы от 50 до 200 тысяч рублей как до, так и после Нового года.

Как обезопасить свои платежи за туры

Безопаснее всего оплачивать туры по официальным реквизитам туроператора или турагентства — на расчетный счет юридического лица либо ИП, а не на личную карту, говорит в беседе NEWS.ru партнер практики частных клиентов, адвокат адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.

«Если агент предлагает оплату только „на карту“, это уже сигнал повышенного риска, который заключается не только в том, что операция может быть заблокирована (что, возможно, окажется наименьшей из проблем), но и в том, что существенно возрастает риск неисполнения турагентом своих обязательств перед клиентом», — уточняет она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы все же решили использовать СБП, важно, чтобы назначение платежа ясно отражало его смысл — оплата туристских услуг, номер договора, ФИО туриста. Анонимные или «пустые» назначения повышают вероятность блокировки, предупреждает Микони.

При этом эксперт советует избегать нестандартных схем: дробления суммы на несколько переводов, оплаты «через третьих лиц», срочных переводов «прямо сейчас, пока действует цена». Все это не только существенно повышает риск блокировки операции, но и, как правило, свидетельствует о недобросовестности действий турагента, говорит она.

По словам собеседницы NEWS.ru, проблема с оплатой туров через переводы на личные карты турагентов существовала и ранее, поскольку для банка такие регулярные поступления выглядят как коммерческая деятельность без соответствующего статуса. А это является основанием для блокировки уже по 115-ФЗ.

Чтобы снизить риск санкций со стороны банка, турагенту важно по возможности сохранять «прозрачность» финансового поведения, продолжает Микони. Если переводы значительны по сумме или носят регулярный характер, имеет смысл использовать статус самозанятого или ИП, а также отдельный счет для таких операций. «Не стоит использовать личную карту как универсальный кошелек для чужих средств, массовых сборов или расчетов за третьих лиц», — заключает эксперт.

Читайте также:

Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться

Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м

Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ

Как безопасно снять наличные, чтобы не заблокировали счет или карту

Банки проверяют родство: кому можно и нельзя переводить деньги