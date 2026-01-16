Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив

Сейшелы могут стать выгодной альтернативой путешествию на Мальдивы, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, Россия вошла в тройку стран по посещению Сейшельских островов.

Рост связан с тем, что у нас есть прямые перелеты. Плюс доступна логистика со всех наших ближневосточных открытых прямых направлений. Также, в отличие от Мальдив, на Сейшелах представлены отели на крупных островах, особенно на столичном острове Маэ, — рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что цены на Сейшелах местами ниже, чем на Мальдивах. Он подчеркнул, что качество сервиса при этом остается на том же уровне.

