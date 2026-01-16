Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:48

Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив

АТОР: Сейшелы станут выгодной альтернативой путешествию на Мальдивы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сейшелы могут стать выгодной альтернативой путешествию на Мальдивы, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, Россия вошла в тройку стран по посещению Сейшельских островов.

Рост связан с тем, что у нас есть прямые перелеты. Плюс доступна логистика со всех наших ближневосточных открытых прямых направлений. Также, в отличие от Мальдив, на Сейшелах представлены отели на крупных островах, особенно на столичном острове Маэ, — рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что цены на Сейшелах местами ниже, чем на Мальдивах. Он подчеркнул, что качество сервиса при этом остается на том же уровне.

Ранее Мурадян рассказал, что обратный билет, медицинская страховка и ваучер помогут избежать проблем при въезде в Таиланд. Он отметил, что сейчас ситуация на границе может быть напряженной из-за конфликта с Камбоджей.

