16 января 2026 в 11:42

России выдали обвиняемого в крупном мошенничестве иностранца

Черногория экстрадировала в РФ подозреваемого в мошенничестве на 850 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Иностранного гражданина, которого обвиняют в крупном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Черногории, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По версии следствия, он входил в группу мошенников, которая предлагала бизнесменам из Ставрополья взять в лизинг спецтехнику.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Черногория экстрадирован гражданин третьего государства. В нашей стране он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — сказала Волк.

Получив 131 трактор, обвиняемый продал технику другим лицам. Ущерб составил более 850 млн рублей. Уголовное дело завели в 2023 году, но подозреваемый скрылся за границей. Суд заочно отправил его под арест, после чего начался международный розыск.

В мае прошлого года мужчину задержали в Черногории по запросу России. Сегодня его передали российским правоохранителям в аэропорту Подгорицы для доставки в Москву. По данным Генпрокуратуры, экстрадированного зовут Гашам Танрывердиев.

Ранее полиция Запорожской области задержала двух троюродных братьев, продававших поддельную технику под видом фирменной. Мошенники организовали схему по сбыту инструментов, совершая поездки по населенным пунктам региона.

Россия
Ирина Волк
мошенники
Черногория
