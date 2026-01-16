России выдали обвиняемого в крупном мошенничестве иностранца Черногория экстрадировала в РФ подозреваемого в мошенничестве на 850 млн рублей

Иностранного гражданина, которого обвиняют в крупном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Черногории, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По версии следствия, он входил в группу мошенников, которая предлагала бизнесменам из Ставрополья взять в лизинг спецтехнику.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Черногория экстрадирован гражданин третьего государства. В нашей стране он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — сказала Волк.

Получив 131 трактор, обвиняемый продал технику другим лицам. Ущерб составил более 850 млн рублей. Уголовное дело завели в 2023 году, но подозреваемый скрылся за границей. Суд заочно отправил его под арест, после чего начался международный розыск.

В мае прошлого года мужчину задержали в Черногории по запросу России. Сегодня его передали российским правоохранителям в аэропорту Подгорицы для доставки в Москву. По данным Генпрокуратуры, экстрадированного зовут Гашам Танрывердиев.

