Археологи обнаружили неожиданную «королевскую» находку на территории АЭС В Великобритании археологи нашли королевские останки на территории АЭС

Археологи обнаружили на месте строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк Великобритании средневековое захоронение, сообщает Popular Mechanics. По информации журналистов, некоторые останки могли принадлежать представителям королевского или княжеского рода.

Всего ученые нашли 11 погребальных кургана, в двух из них сохранился прах двух высокопоставленных лиц VII века. Их похоронили с оружием и полностью экипированной лошадью. Также археологи обнаружили песчаные силуэты, которые сохранили детали тел. Отмечается, что следы уцелели благодаря особым почвенным условиям.

Ранее китайские археологи обнаружили две колесницы возрастом более 2200 лет. Это произошло во время раскопок у гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанд. Находка была сделана в погребальной яме № 2 музейного комплекса мавзолея, расположенного в окрестностях Сианя, провинция Шэньси. Раскопки, завершенные в текущем году, охватили площадь около 30 квадратных метров.