Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:45

Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана

Песков: значение декларации о сотрудничестве РФ с Казахстаном трудно переоценить

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская Федерация придает исключительно большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подписание данного документа запланировано 12 ноября в ходе визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву, передает РИА Новости.

Это декларация <...> подписывается на высшем уровне. Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить, — сказал Песков.

Ранее Токаев заявил, что на протяжении двух часов обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным международную повестку. На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что стороны также затронули двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной.

До этого Путин и Токаев продолжили неформальное общение за ужином в кремлевской квартире российского лидера. Встреча состоялась в рамках государственного визита иностранного гостя в Москву. Неформальная часть поездки президента Казахстана в Россию продемонстрировала особый характер двусторонних отношений.

Россия
Казахстан
Дмитрий Песков
декларации
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, примет ли Путин участие во встрече ОДК в Бишкеке
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.