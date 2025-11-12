Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана Песков: значение декларации о сотрудничестве РФ с Казахстаном трудно переоценить

Российская Федерация придает исключительно большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подписание данного документа запланировано 12 ноября в ходе визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву, передает РИА Новости.

Это декларация <...> подписывается на высшем уровне. Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить, — сказал Песков.

Ранее Токаев заявил, что на протяжении двух часов обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным международную повестку. На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что стороны также затронули двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной.

До этого Путин и Токаев продолжили неформальное общение за ужином в кремлевской квартире российского лидера. Встреча состоялась в рамках государственного визита иностранного гостя в Москву. Неформальная часть поездки президента Казахстана в Россию продемонстрировала особый характер двусторонних отношений.