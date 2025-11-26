Раскрыто, как создание РОС поможет России развивать космическую программу Кононенко: Российская орбитальная станция позволит РФ не зависеть от санкций

Создание Российской орбитальной станции (РОС) поможет РФ не зависеть от санкций других стран, заявил ТАСС временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Герой РФ Олег Кононенко. Он добавил, что строительство собственной станции необходимо из-за устаревания МКС.

Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран, — сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.