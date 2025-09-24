Известнейшая пищевая компания может лишиться своего товарного знака ТАСС: The Coca-Cola Company может потерять свой бренд в России

Примерно через месяц американская пищевая компания The Coca-Cola Company рискует лишиться прав на свой главный товарный знак в России, выяснил корреспондент ТАСС. Заявка на него в Роспатенте истекает 31 октября 2025 года. Подана она была в декабре 1936 года.

Товарный знак был зарегистрирован по международному классу МКТУ, включающему питательные и тонизирующие напитки. Компания уже неоднократно продлевала свою юридическую защиту, своевременно подавая новые заявки.

The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. Однако купить ее продукцию можно было путем поставок через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что The Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания», зарегистрированному в Южной Осетии. Он поступил 8 сентября, подробности претензий пока не раскрываются. Эксперты утверждают, что использование этих товарных знаков или сходных с ними без договоренности с правообладателем будет нарушением.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что корпорация Coca-Cola согласилась вернуть тростниковый сахар в напитки для внутреннего рынка, отказавшись от использования заменителей. Глава государства отметил, что лично обсудил этот вопрос с представителями компании и теперь выражает признательность тем, кто поддержал инициативу.