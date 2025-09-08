Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 12:04

Россиянин забил знакомого гаечным ключом

В Приморье мужчина забил рабочего гаечным ключом во время ссоры

Мужчина до смерти забил знакомого гаечным ключом во время конфликта, сообщает СУ СК России по Приморскому краю. По данным ведомства, тело 35-летнего работника карьера было обнаружено 1 сентября в автомобиле на улице Гарнизонной в селе Барабаш Хасанского района.

Как отметили в следствии, 41-летний знакомый потерпевшего во время бытового конфликта использовал гаечный ключ от бульдозера. Подозреваемый нанес множественные удары по голове и телу оппонента, что привело к его смерти. В ходе проверки показаний на месте происшествия следователи обнаружили орудие убийства в вагончике для временного проживания. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.

Ранее правоохранители в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки. Жертве было девять лет. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка Дебальцевского округа.

До этого в апарт-отеле в Санкт-Петербурге нашли труп 15-летней девушки. Убийца находился на месте преступления. Юноша был задержан в состоянии острого психоза. Накануне он в деталях рассказывал друзьям, как планирует совершить преступление.

убийства
россияне
Приморье
ссоры
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Россиянам рассказали, как действовать пенсионерам в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле
Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной
Подросток умер во время велогонки во Франции
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.