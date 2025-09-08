Россиянин забил знакомого гаечным ключом

Мужчина до смерти забил знакомого гаечным ключом во время конфликта, сообщает СУ СК России по Приморскому краю. По данным ведомства, тело 35-летнего работника карьера было обнаружено 1 сентября в автомобиле на улице Гарнизонной в селе Барабаш Хасанского района.

Как отметили в следствии, 41-летний знакомый потерпевшего во время бытового конфликта использовал гаечный ключ от бульдозера. Подозреваемый нанес множественные удары по голове и телу оппонента, что привело к его смерти. В ходе проверки показаний на месте происшествия следователи обнаружили орудие убийства в вагончике для временного проживания. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.

Ранее правоохранители в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки. Жертве было девять лет. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка Дебальцевского округа.

До этого в апарт-отеле в Санкт-Петербурге нашли труп 15-летней девушки. Убийца находился на месте преступления. Юноша был задержан в состоянии острого психоза. Накануне он в деталях рассказывал друзьям, как планирует совершить преступление.