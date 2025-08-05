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05 августа 2025 в 06:04

Худеешь, а вес стоит? Эти перекусы мешают прогрессу — чем заменить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ты можешь часами потеть в спортзале и следить за калориями, но один «безобидный» перекус — и результат сходит на нет. Некоторые популярные снеки тихо саботируют фитнес-цели, даже если кажутся безвредными.

Что стоит исключить в первую очередь:

Чипсы и солёные сухарики. Много соли, жиров, консервантов и ноль пользы.

Шоколадные батончики и печенье. Сахар даёт быстрый всплеск энергии, но за ним следует резкий спад и голод.

Мюсли-батончики «для ЗОЖ». Часто перегружены сиропами, добавленным сахаром и ароматизаторами.

Сладкие йогурты и творожные десерты. Много сахара, мало настоящих фруктов и белка.

Что есть вместо этого:

  1. Овощные палочки с хумусом или греческим йогуртом
    Морковь, огурец, сельдерей — это клетчатка + белок. Получается хрустящий, сытный и полезный перекус.
  2. Несолёные орехи или семена
    Миндаль, грецкий орех, тыквенные или подсолнечные семечки содержат полезные жиры, белок и микроэлементы. Главное — соблюдать умеренность.
  3. Натуральный йогурт с ягодами или фруктами
    Без добавленного сахара. Добавь чернику, клубнику или яблоко — получится лёгкий сладкий перекус с пользой.
  4. Яйца вкрутую или вяленое мясо (без лишнего жира)
    Источники чистого белка. Отлично насыщают и помогают сохранять мышечную массу.
  5. Темный шоколад (от 70% какао)
    Небольшой кусочек удовлетворит тягу к сладкому, а насыщенный вкус не даст переесть.
  6. Фрукты среднего размера
    Яблоко, груша или мандарин — простой и полезный выбор. Натуральный сахар + клетчатка работают мягко и эффективно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вывод:

Перекусы — не враг, если подойти к ним осознанно. Отказ от вредных снеков и замена их полезными альтернативами помогает поддерживать энергию, снижать аппетит и уверенно двигаться к цели.

Ранее диетолог Дарья Русакова порекомендовала придерживаться определенного режима питания, чтобы уберечь себя от развития расстройств пищевого поведения. Она напомнила, что в сутки должно быть три основных приема еды и один-два перекуса.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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