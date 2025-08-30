Нормальный пульс человека: полная таблица по возрастам

Сердце — неутомимый мотор нашего организма, и его работа — один из ключевых показателей здоровья. Главным индикатором этой работы является пульс, или частота сердечных сокращений. Понимание того, какой пульс считается нормальным именно для вас, может стать первым шагом к выявлению потенциальных проблем и поддержанию отличного самочувствия. Норма пульса — величина непостоянная, она сильно зависит от возраста, уровня физической подготовки и образа жизни. Регулярное наблюдение за этим параметром позволяет не только оценить работу системы кровообращения, но и динамику изменений при корректировке режима нагрузок или рациона.

Что такое пульс и от чего он зависит?

Пульсом называют ритмичное колебание стенок артерий, вызванное движением крови из сердца в момент его сокращения. Проще говоря, это сердечные сокращения, которые мы можем ощутить на запястье, шее или других частях тела. Основной показатель, на который мы обращаем внимание, — количество ударов в минуту. Частота пульса зависит от множества причин. Прежде всего, пульс у новорожденных очень высокий, а с годами ритм постепенно замедляется. Любая нагрузка моментально ускоряет сердцебиение, так как мышцам требуется больше кислорода. Эмоциональное состояние также играет огромную роль: стресс, волнение, радость приводят к учащению сердцебиения. Играют роль время суток (ночью пульс низкий), температура тела и окружающей среды, употребление тонизирующих напитков, таких как кофе или чай, а также курение.

Когда изменение пульса — признак болезни? Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нужно помнить, что разовые отклонения в пределах разумного — чаще всего нормальная реакция организма на внешние или внутренние раздражители. Отдельно стоит отметить влияние уровня гидратации: при обезвоживании кровь становится гуще, поэтому сердцу приходится прилагать больше усилий для ее перекачивания, что ведет к увеличению частоты сердечных сокращений даже в состоянии покоя.

Нормы пульса для детей и подростков

Детский организм растет и развивается стремительными темпами, и его метаболизм очень высок. Сердцу ребенка приходится функционировать активнее, чтобы обеспечить все органы и системы необходимыми питательными веществами. Поэтому совершенно нормально, когда пульс у ребенка выше, чем у взрослого.

У новорожденного младенца считается нормой от 110 до 170 ударов сердца в минуту. Такой большой разброс объясняется тем, что у каждого человека свои особенности. К году жизни нормы снижаются до 100–160 ударов в минуту. В возрасте от двух до четырех лет пульс ребенка составляет примерно 90–140 ударов. У дошкольников и младших школьников (5–10 лет) сердцебиение продолжает замедляться, приближаясь к 75–115 ударам в минуту. Для подросткового возраста (11–15 лет) нормой считается пульс от 60 до 100 ударов, то есть практически как у взрослого человека. Однако из-за гормональной перестройки и активного роста возможны некоторые колебания, которые обычно не являются поводом для беспокойства, если нет других тревожных симптомов. В период полового созревания возможны эпизоды так называемой юношеской тахикардии, которая чаще всего носит временный характер и обусловлена несовершенством вегетативной регуляции на фоне интенсивного роста тела.

Нормальный пульс у взрослых женщин и мужчин

Для взрослого человека, находящегося в состоянии покоя, классической нормой пульса считается диапазон от 60 до 80–90 в минуту. Между полами есть небольшие физиологические различия. У женщин пульс в среднем на 5–10 ударов выше, чем у мужчин того же возраста. Это обусловлено меньшим размером органа, перекачивающего жидкость, а также влиянием женских половых гормонов. Для взрослой женщины считается нормой 60–85, для мужчины — 60–75.

Нормы пульса для детей и подростков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стоит отметить, что у людей, занимающихся бегом, плаванием, велоспортом, пульс в состоянии покоя может быть значительно ниже — 40–50 ударов. Это состояние называется замедленным сердцебиением и является признаком натренированного, сильного органа, который за одно сокращение перекачивает больше крови.

С возрастом, после 50–60 лет, показатель может незначительно увеличиваться из-за естественных процессов старения организма, но в идеале он все равно должен оставаться в рамках 60–90 ударов. У женщин в период менопаузы на фоне снижения уровня эстрогенов может наблюдаться тенденция к увеличению средней частоты пульса и большей лабильности сердечного ритма в ответ на нагрузки.

Когда изменение пульса — признак болезни?

Любое устойчивое отклонение пульса от нормы в состоянии покоя, не связанное с очевидными факторами (физическая нагрузка, стресс), требует внимания. Слишком частый пульс — более 90 ударов в минуту в покое — называется тахикардией. Она может сопровождаться ощущением учащенного сердцебиения, одышкой, головокружением. Тахикардия может быть симптомом анемии, тиреотоксикоза (болезни щитовидной железы), сердечной недостаточности, неврозов или инфекции.

Слишком редкий пульс — брадикардия. Если она не связана с хорошей тренированностью, то может свидетельствовать о нарушениях в работе синусового узла (естественного водителя ритма сердца), гипотиреозе (снижении функции щитовидки), интоксикации или некоторых инфекционных болезнях.

Нормальный пульс у взрослых женщин и мужчин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крайне опасным симптомом является нерегулярный пульс, когда промежутки между ударами разные, а сами удары могут быть разной силы. Это называется аритмией и является прямым показанием для немедленного обращения к кардиологу. Тревогу должно вызвать и состояние, при котором изменение частоты сердечных сокращений сопровождается дискомфортом в груди, сильной апатией, предобмороком, холодным потом. Особенно необходимо контролировать частоту сердцебиений людям с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также тем, у кого в семейном анамнезе были зафиксированы эпизоды внезапной смерти.

Как правильно измерить пульс самостоятельно

Частота сердечных сокращений — это количество ударов сердца в минуту. Узнать его можно несколькими способами. Наиболее удобный — подсчет на запястье. Для этого не требуется специальных приборов, достаточно секундомера (есть в любом телефоне). Место для измерения — лучевая артерия на внутренней стороне запястья у основания большого пальца.

Приложите указательный и средний пальцы к этой области и слегка прижмите. Не используйте для этого большой палец, в нем есть собственная пульсация, которую можно ошибочно принять за сердцебиение. Подсчитайте частоту сердечных сокращений за 30 секунд и умножьте результат на два.

Можно измерять пульс минуту — это даже точнее, особенно если ритм неровный. Измерение лучше проводить после 10–15 минут отдыха, в спокойной обстановке, сидя или лежа. Не измеряйте пульс сразу после еды, употребления кофе или стрессовой ситуации, так как результат будет необъективным.

Что такое пульс и от чего он зависит? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярный самоконтроль поможет вам лучше понять свое тело и вовремя отследить тревожные сигналы, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью. Для более глубокого анализа можно измерять пульс утром, сразу после пробуждения, еще в постели, и вечером перед сном, фиксируя результаты в дневнике. Это поможет выявить общие тенденции и то, как организм реагирует на повседневные нагрузки. Прислушивайтесь к своему организму, ведите здоровый образ жизни и не пренебрегайте консультациями врача при любых устойчивых отклонениях. Помните, частота сердечных сокращений — это важный, но не единственный показатель. Артериальное давление, количество холестерина и общее самочувствие в комплексе дают представление о здоровье вашей сердечно-сосудистой системы. Регулярные профилактические осмотры и внимательное отношение к сигналам собственного организма являются залогом долгой и активной жизни.

Ранее мы писали о том, Как побороть навязчивые мысли? 6 эффективных методов