Этот смузи перевернет ваше представление о щавеле

Смузи из щавеля — неожиданное, но невероятно полезное сочетание, которое станет настоящим открытием для поклонников здорового питания. Этот напиток сочетает в себе витаминную силу свежей зелени, сладость фруктов и пикантность шоколада. Всего пять минут приготовления — и вы получаете мощный заряд бодрости и полезных веществ на весь день.

Для приготовления понадобится: пучок свежего щавеля, 1 апельсин, 2 яблока, 120 мл минеральной воды без газа, 3 листика мяты, чайная ложка кунжута, столовая ложка меда и долька черного шоколада. Щавель тщательно промывают и измельчают в блендере с водой. Добавляют очищенные и нарезанные фрукты, мед и снова взбивают. В конце добавляют мяту и кунжут, перемешивают и переливают в стакан. Готовый напиток украшают тертым шоколадом.

Щавель богат витамином С, железом и антиоксидантами, а сочетание с яблоком и апельсином усиливает пользу напитка.

