День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 06:21

Этот смузи перевернет ваше представление о щавеле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смузи из щавеля — неожиданное, но невероятно полезное сочетание, которое станет настоящим открытием для поклонников здорового питания. Этот напиток сочетает в себе витаминную силу свежей зелени, сладость фруктов и пикантность шоколада. Всего пять минут приготовления — и вы получаете мощный заряд бодрости и полезных веществ на весь день.

Для приготовления понадобится: пучок свежего щавеля, 1 апельсин, 2 яблока, 120 мл минеральной воды без газа, 3 листика мяты, чайная ложка кунжута, столовая ложка меда и долька черного шоколада. Щавель тщательно промывают и измельчают в блендере с водой. Добавляют очищенные и нарезанные фрукты, мед и снова взбивают. В конце добавляют мяту и кунжут, перемешивают и переливают в стакан. Готовый напиток украшают тертым шоколадом.

Щавель богат витамином С, железом и антиоксидантами, а сочетание с яблоком и апельсином усиливает пользу напитка.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе — без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

еда
напитки
щавель
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Главного тренера «Сочи» увезли в больницу прямо во время матча
Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика
Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи
Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину с одним условием
Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА
Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном
Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео
Жители Самары услышали серию мощных взрывов
Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию
Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области
«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ
«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы
Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона
Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене
Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!
Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку
В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.