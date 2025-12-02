Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 18:53

Панжинский: Большунов мог лишить Бакурова поездки на Олимпийские игры

Панжинский считает, что Большунов подставил Бакурова необдуманным поступком

Александр Бакуров Александр Бакуров Фото: Роман Кручинин/РИА Новости
Александр Большунов подставил Александра Бакурова своим необдуманным поступком, считает вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский. В беседе с NEWS.ru он отметил, что этот сезон мог стать прорывным для молодого лыжника и он имел шансы поехать на ОИ.

Справедливое решение. Своим агрессивным, необдуманным поступком он подставил молодого спортсмена в самом начале сезона. Возможно, этот сезон стал бы для Бакурова определяющим и он бы стал подниматься по карьерной лестнице. Он находился в хорошей форме. Неизвестно, сколько будет длиться его восстановление. Это решение более справедливое, чем изначальное. Возможно, у Бакурова был шанс поехать на Олимпиаду. Сейчас это будет сделать проблематично, — сказал Панжинский.

Также он заявил, что у Бакурова нет шансов восстановиться до Кубка мира в Давосе, который пройдет через 10 дней.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Большунов не будет допущен к участию во всероссийских соревнованиях до полного восстановления здоровья Бакурова. Инцидент между спортсменами случился 29 ноября.

Позже Большунов в опубликованном видеообращении принес извинения своему коллеге за конфликт во время полуфинала спринта на этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен заверил, что больше не позволит себе подобных действий.

лыжный спорт
Большунов
отстранение
Олимпийские игры
