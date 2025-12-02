«Дело закрыто»: олимпийский чемпион похвалил извинившегося Большунова

Лыжник Александр Большунов является спортсменом с большой буквы, его извинения перед Александром Бакуровым доказывают, что он осознал свою ошибку, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, теперь это дело полностью закрыто.

Он молодец. Я думаю, дисквалификации на один старт, которая была принята судейской коллегией, будет достаточно. Он извинился, можно сказать, дело закрыто. Это делает ему честь. Достойно признал свою ошибку. Не каждый человек это может сделать, тем более с его именем, перешагнул через свое эго. Я ему аплодирую. Большунов — спортсмен с большой буквы, — сказал Васильев.

29 ноября спринтерская гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам соревнований спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей. Большунов опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором извинился перед Бакуровым.

2 декабря состоится экстренное заседание президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), где будет рассмотрен этот инцидент. Президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым.