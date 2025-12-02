День матери
02 декабря 2025 в 07:00

«Всем хочется кушать»: Васильев раскритиковал Кубок России по биатлону

Олимпийский чемпион Васильев: будущее биатлона основано на коммерческих стартах

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Форматы Кубка России и Кубка Содружества по биатлону уже не так интересны спортсменам, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, большинство атлетов выступает там «за идею». По мнению Васильева, будущее биатлона за коммерческими стартами, в частности за Международной лигой клубного биатлона (МЛКБ), где есть большие призовые деньги.

Можно какое-то время выступать за идею, но это ненадолго. Всем хочется кушать. Когда это стимулируется серьезными призовыми, здесь уже появляется искра в глазах, совершенно другое отношение. Я уверен, что будущее за коммерческими стартами. Можно миксовать команду не только из российских спортсменов, но и из числа иностранцев. Вот это будет очень интересно. Даже Кубки мира будут отходить на второй план, — считает Васильев.

По его словам, многие российские спортсмены хотят выступать на коммерческих стартах, но Союз биатлонистов России (СБР) выбрал свою нишу в виде Кубков страны и Содружества.

Союз биатлонистов России не хочет взаимодействовать по коммерческим стартам. Мне не понятно почему. Они выбрали свою нишу. Это странно, но это их выбор. Если бы не было коммерческих стартов, то многие спортсмены были бы демотивированы. В этом году был настоящий ажитотаж среди биатлонистов и зрителей. Эти соревнования серьезно мотивируют. Кубок России и Кубок Содружества — эти форматы себя изжили. Это уже мало кому интересно, — добавил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов не было шанса вернуться на Кубок мира, поскольку сейчас в Международной федерации биатлона (IBU) собрались «отъявленные русофобы». Он отметил, что это является нарушением главных принципов Олимпийской хартии и Конституции IBU.

Дмитрий Васильев
биатлон
российские спортсмены
Кубок России
