Трамп позвонил Зеленскому после встречи Уиткоффа с Путиным Журналист Равид сообщил о телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал в соцсети X журналист Axios Барак Равид. Ранее сообщалось, что беседу было решено провести после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп говорит по телефону с Зеленским сейчас, — сообщил журналист.

До этого глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом после его визита в Москву. По его словам, в дальнейшем планируется обсуждение переговоров Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Тем временем депутат Госдумы Адальби Шхагошев предположил, что Трамп пять раз отправлял Уиткоффа в Россию, потому что политику важно понимать «ситуацию на земле». По его словам, американский лидер доверят не всем, но стремится быть человеком, обладающим большим пластом информации.