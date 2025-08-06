Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:57

Трамп позвонил Зеленскому после встречи Уиткоффа с Путиным

Журналист Равид сообщил о телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал в соцсети X журналист Axios Барак Равид. Ранее сообщалось, что беседу было решено провести после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп говорит по телефону с Зеленским сейчас, — сообщил журналист.

До этого глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом после его визита в Москву. По его словам, в дальнейшем планируется обсуждение переговоров Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Тем временем депутат Госдумы Адальби Шхагошев предположил, что Трамп пять раз отправлял Уиткоффа в Россию, потому что политику важно понимать «ситуацию на земле». По его словам, американский лидер доверят не всем, но стремится быть человеком, обладающим большим пластом информации.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
политика
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.