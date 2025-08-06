Рубио сообщил о разговоре с Уиткоффом после его визита в Россию

Рубио сообщил о разговоре с Уиткоффом после его визита в Россию

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что провел телефонный разговор со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом после его визита в Москву. По его словам, которые передает Reuters, в дальнейшем планируется обсуждение переговоров Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений, — сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским 6 августа. Беседу решено провести после встречи Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Отмечается, что разговор глав государств будет посвящен итогам визита американского представителя в Москву.

До этого помощник лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи Владимира Путина и Стива Уикоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.