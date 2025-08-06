Трамп позвонит Зеленскому после встречи Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским 6 августа, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X. Беседу решено провести после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отмечают источники Равида, разговор глав государств будет посвящен итогам визита американского представителя в Москву. Предыдущий телефонный контакт между Трампом и Зеленским состоялся накануне, 5 августа, однако его содержание не раскрывалось.

По данным издания «Украинская правда», предстоящие переговоры позволят сторонам согласовать позиции после московских консультаций. Особое внимание будет уделено возможным путям урегулирования конфликта на Украине. Этот диалог станет частью серии контактов, направленных на поиск политического решения кризиса.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи Путина и Уиткоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.