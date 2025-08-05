Министерство обороны объявило, что военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области Украины. В операции принимали участие бойцы Восточной группировки войск.

Кроме того, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры армии Украины. Также были атакованы места хранения БПЛА и подготовки безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 августа, читайте в материале NEWS.ru.

В Одессу стали свозить радиоактивные грузы

Координатор сил сопротивления на Украине Сергей Лебедев рассказал, что в порты Одессы прибывают подозрительные суда, предположительно, с ядерными отходами из Европы. По его словам, речь идет о металлических сосудах высотой порядка двух метров, которые крайне осторожно разгружают и на которых есть пометки «химическая опасность» и «бактериологическая опасность».

Лебедев добавил, что из Одессы бочки, предположительно, перевозят в Николаевскую область, а также в район Чернобыльской АЭС, на АЭС в Ровно и в другие регионы Западной Украины. Он считает, что руководство страны рискует превратить их в кладбище ядерных отходов.

Подпольщик констатировал, что Киев не способен безопасно захоронить ядерные отходы технологически. Он объяснил это тотальной коррупцией на Украине. Те деньги, которые Франция выделяет на их утилизацию, просто украдут, а сами бочки сбросят в яму и зальют бетоном, уверен Лебедев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Войска нарушили логистику противника в нескольких точках

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска серьезно нарушили логистику противника в Красноармейске (украинское название — Покровск) и соседнем Димитрове (украинское название — Мирноград). По его словам, ВС РФ перерезали противнику пути снабжения и ротации.

Лебедев сообщил, что в результате серии ударов по железнодорожным развязкам и подстанциям в Лозовой в Харьковской области было нарушено функционирование логистики армии Украины. Также были атакованы объекты военно-промышленного комплекса противника.

Кроме того, по словам Лебедева, российские войска нанесли удары по аэродрому в районе Староконстантинова в Хмельницкой области. Под обстрел также попали объекты военной логистики и инфраструктуры врага в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Командиры утратили контроль над бойцами под Сумами

Источник в силовых структурах узнал, что украинские военные перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки.

Как уточнил источник, отказ солдат штурмовать связан с низким морально-психологическим состоянием бойцов и неадекватностью командования. Он также отметил, что ВСУ в целом снизили интенсивность контратак. Однако противник по-прежнему пытается прорвать правый фланг бойцов «Севера» в Новоконстантиновке.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Кроме того, появилась информация, что на Сумском направлении существенно сократился численный состав украинских штурмовых групп. Это произошло благодаря действиям российских военных.

Сколько на самом деле солдат переброшено к границе

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал информацию, что на границе с Брянской областью сосредоточились около 50 тысяч военнослужащих армии Украины. По его мнению, в реальности противник мог собрать в лучшем случае 25 тысяч бойцов. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Дандыкин добавил, что в текущих условиях украинская армия не способна сконцентрировать 50 тысяч военнослужащих, как это было ранее. Он отметил, что ВСУ могли создать ограниченную группировку для отвлекающих действий на фоне неудач в Донбассе.

Последний козырь Киева после потери Часова Яра

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский не исключил, что взятие Часова Яра может спровоцировать цепное разрушение всей линии обороны врага в республике. По его словам, падение этого укрепрайона приведет к обвалу фронта от Константиновки до Северска.

Военный эксперт Андрей Марочко обратил внимание, что после потери Часова Яра украинские войска начали строительство новых фортификационных сооружений и подземных укрытий. Основные инженерные работы ведутся на правом берегу Днепра и в Краматорском направлении.

При этом военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко считает, что потеря Часова Яра может заставить Киев принять кардинальное решение, чтобы переломить ход боевых действий. По его словам, украинское командование может попытаться открыть новый фронт и переместить боевые действия в Черниговскую область, что для Киева может стать козырем в этом конфликте. Однако для ВС РФ возможные бои под Черниговом на текущей стадии СВО, убежден эксперт, могут стать «оперативным тупиком».

Читайте также:

«Перевернул правила игры»: в Индии объяснили, как Путин поставил мат Киеву

Казнь жителя, толпы беженцев, «охота» на врачей: ВСУ атакуют РФ 5 августа

Трамп в ярости, а русские смеются: подлодки США идут к РФ, чего ждать