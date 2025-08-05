Российские войска разгромили транспортные узлы ВСУ

Российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также были атакованы места хранения БПЛА и подготовки безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве отметили, что удары по вражеским объектам наносились в 140 районах. Вместе с этим были сбиты 133 беспилотника ВСУ.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия улучшила позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигается по Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.