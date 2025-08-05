Казнь жителя, толпы беженцев, «охота» на врачей: ВСУ атакуют РФ 5 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Красноармейске солдаты ВС РФ нашли тело мужчины, которого пытали, а затем убили бойцы противника. Машина скорой помощи оказалась под огнем ВСУ в ЛНР. Глава Херсонской области сообщил о колоннах беженцев, прибывших с подконтрольных противнику территорий. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 20 украинских БПЛА за ночь атаковали территорию РФ

В ночь на 5 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 24 дрона.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 13 — было уничтожено над Брянской областью. Еще семь воздушных целей силы ПВО ликвидировали над Ростовской, по два — над Калужской и Смоленской областями.

В Ростовской области ряд районов остались без света после ударов ВСУ

СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей, что взрывы прогремели в хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области. После ударов БПЛА произошло частичное отключение электроэнергии в Ростове-на-Дону и станице Мальчевской, отметили в компании «Донэнерго».

«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах», — написал в Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в хуторе Верхнеталовка загорелась подстанция. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. В станице Тацинской вспыхнул пожар в частном доме. Обошлось без жертв и пострадавших.

Министерство обороны России не комментировало сведения об ударах ВСУ по Ростовской области.

Гладков оценил последствия украинских ударов по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 30 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 63 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 19 частных домов, надворные постройки, коммерческий и два социальных объекта, инфраструктурный объект связи, линия электропередачи, а также 18 легковых автомобилей.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Два жителя ДНР пострадали в результате атак украинских дронов

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано 10 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 11 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Повреждения получили три частных жилых дома и газопровод, пострадали два мирных жителя.

«В Никитовском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранения средней степени тяжести получила женщина 1962 г. р. В Калининском районе из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадал мужчина 2004 г. р.», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

В Красноармейске российские бойцы нашли тело местного жителя со следами пыток

Российские военные нашли в окрестностях Красноармейска в ДНР тело мирного жителя со следами пыток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Мужчине, которого убили бойцы ВСУ, предположительно, было больше 50 лет.

«Ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела. <…> Что стало причиной — пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем», — сказал собеседник агентства.

В ЛНР дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи с пациентом

В Луганской Народной Республике украинский беспилотник влетел в машину скорой помощи, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. ЧП произошло в поселке Троицкое под Попасной.

В результате удара БПЛА получили ранения члены медицинской бригады: водитель и два фельдшера. 62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения, и сопровождавшая ее дочь не пострадали.

Несмотря на полученные повреждения, автомобиль доехал до больницы в Стаханове. Врачи получили необходимую медицинскую помощь.

Российское оборонное ведомство не комментировало информацию об ударе дрона ВСУ по карете скорой помощи.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Сальдо рассказал о колоннах беженцев с подконтрольных ВСУ территорий

Пешие колонны беженцев идут из временно контролируемого ВСУ Херсона в левобережную часть Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, мирные жители начали покидать город через железнодорожный мост утром 4 августа.

«С самого утра из микрорайона Остров идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон», — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что небо над этим районом контролируется российскими войсками. Мирным жителям, подчеркнул он, дают возможность спастись. Сальдо также выразил мнение, что происходящее говорит о подготовке к новому этапу — освобождению правобережья.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

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