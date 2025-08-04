Колонны беженцев идут из подконтрольного ВСУ города Сальдо: из микрорайона Остров в Херсоне идут пешие колонны беженцев

Из временно контролируемого ВСУ Херсона в левобережную часть региона идут пешие колонны беженцев, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, мирные жители начали покидать город через железнодорожный мост сегодняшним утром, 4 августа.

С самого утра с микрорайона Остров идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон, — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что небо над этим районом контролируется российскими войсками. Мирным жителям, подчеркнул он, дают возможность спастись. Он также выразил мнение, что происходящее говорит о подготовке к новому этапу — освобождению правобережья. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее Сальдо заявил, что украинская армия вынашивает планы по масштабной высадке десанта у берегов Херсонской области. Наибольшая активность ВСУ наблюдается вблизи Тендровской и Кинбурнской кос, отметил губернатор.

Кроме того, солдат ВСУ, получивший ранение на поле боя, добровольно сдался в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении, сообщил Сальдо. Украинский боец мог погибнуть от кровопотери или огня со стороны товарищей по оружию, заявил глава региона.