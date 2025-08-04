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04 августа 2025 в 14:49

Колонны беженцев идут из подконтрольного ВСУ города

Сальдо: из микрорайона Остров в Херсоне идут пешие колонны беженцев

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Из временно контролируемого ВСУ Херсона в левобережную часть региона идут пешие колонны беженцев, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, мирные жители начали покидать город через железнодорожный мост сегодняшним утром, 4 августа.

С самого утра с микрорайона Остров идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон, — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что небо над этим районом контролируется российскими войсками. Мирным жителям, подчеркнул он, дают возможность спастись. Он также выразил мнение, что происходящее говорит о подготовке к новому этапу — освобождению правобережья. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее Сальдо заявил, что украинская армия вынашивает планы по масштабной высадке десанта у берегов Херсонской области. Наибольшая активность ВСУ наблюдается вблизи Тендровской и Кинбурнской кос, отметил губернатор.

Кроме того, солдат ВСУ, получивший ранение на поле боя, добровольно сдался в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении, сообщил Сальдо. Украинский боец мог погибнуть от кровопотери или огня со стороны товарищей по оружию, заявил глава региона.

Россия
Херсонская область
Херсон
беженцы
Владимир Сальдо
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