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04 августа 2025 в 15:39

Машина скорой помощи с пациентом стала целью дрона ВСУ

ВСУ атаковали дроном машину скорой помощи в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике произошло нападение на автомобиль скорой помощи, перевозивший пожилую женщину, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. Удар беспилотника Вооруженных сил Украины ранил фельдшеров и водителя.

Бригада скорой с пациентом на борту попала под прицел дрона ВСУ в с. Троицком под Попасной. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем скорой, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Пострадали члены бригады — водитель и два фельдшера, сказано в заявлении.

62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения, а также сопровождавшая ее дочь не пострадали. Несмотря на полученные повреждения, автомобиль марки «Газель» смог самостоятельно добраться до больницы в Стаханове. Все пострадавшие медики были немедленно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области зафиксированы целенаправленные атаки на медицинский транспорт со стороны ВСУ. В результате этих действий в регионе возник острый дефицит машин скорой помощи, что затрудняет своевременную эвакуацию пострадавших в медицинские учреждения.

ЛНР
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