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05 августа 2025 в 10:36

ВС России нанесли удары по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

ВВС РФ ВВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска нанесли удары по аэродрому в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. Под обстрел также попали объекты военной логистики и инфраструктуры ВСУ в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Минобороны информацию не комментировало.

Староконстантинов и Хмельницкая область. Дважды за сутки — утром и в районе полудня — серия прилетов. По данным источников, цели — аэродромная инфраструктура, склады ГСМ и техобслуживания авиации, — отметил Лебедев.

По его словам, в Сумской и Черниговской областях были поражены пункты временной дислокации, полевые склады и стоянки техники. В Лозовой, в Харьковской области, удары пришлись по предприятиям, связанным с ВПК, и объектам железнодорожной инфраструктуры. Лебедев отметил, что в результате повреждений ВСУ временно лишились возможности перебрасывать технику и боеприпасы, а также проводить ротацию сил в сторону Славянска.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по пунктам временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. По данным ведомства, российские войска также поразили цех по производству беспилотных катеров в ходе операций с применением авиации, БПЛА и артиллерии. В общей сложности удары были нанесены по 142 районам расположения украинских формирований.

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