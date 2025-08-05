В сопротивлении раскрыли, какие опасные грузы приходят в Одессу с Запада Подпольщик Лебедев: в Одессу могут свозить ядерные отходы из Европы

В порты Одессы прибывают подозрительные суда с, предположительно, ядерными отходами из Европы, рассказал в интервью NEWS.ru координатор сил сопротивления на Украине Сергей Лебедев. По его словам, речь идет о металлических сосудах высотой порядка двух метров, которые крайне осторожно разгружают и на которых есть пометки «химическая опасность» и «бактериологическая опасность».

Нашими ребятами было замечено, что, когда такие бочки появляются в Одессе, в порту сразу подскакивает уровень радиационного фона. <…> Это связано, как мы считаем, с тем, что на Украину нелегально завозят ядерные отходы из европейских стран, прежде всего из Франции, — рассказал Лебедев.

По его словам, из Одессы бочки, предположительно, перевозят в Николаевскую область, а также в район Чернобыльской АЭС, на АЭС в Ровно и в другие регионы Западной Украины. Лебедев считает, что руководство страны рискует превратить их в кладбище ядерных отходов.

Проблема в том, что действительно безопасно захоронить ядерные отходы сегодняшняя Украина не способна. Технологически не способна и не способна также по причине тотальной коррупции — деньги, что французы выделяют на захоронение, их просто украдут. Сбросят бочки в яму и зальют бетоном! Будет массовое заражение, — добавил координатор сопротивления.

Ранее Лебедев рассказал об ударах по точкам координации и связи в Киеве и Киевской области. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.