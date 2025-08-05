Военэксперт раскрыл реальную численность ВСУ на границе с Россией

Вооруженные силы Украины могли собрать на границе с Брянской областью не более 25 тысяч бойцов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия не способна в текущих условиях сконцентрировать 50 тысяч военнослужащих, как это было ранее. Он отметил, что ВСУ могли создать ограниченную группировку для отвлекающих действий на фоне неудач в Донбассе.

Я не думаю, что ВСУ скопили в Черниговской области 50 тысяч бойцов, максимум — 25 тысяч. ВСУ не способны сейчас собрать 50 тысяч военных, как это было в августе прошлого года во время событий в Курской области. Но собрать некую группировку могли, им нужна какая-то акция, сгладить то, что они теряют в Донбассе. ПВО Украины истощилась, помощь от Европы и США сократилась, — пояснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около 50 тысяч военнослужащих ВСУ сосредоточились в приграничных районах Черниговской области. По данным канала, половину этого контингента составляют наемники из Турции, Польши и Грузии, готовящиеся к возможному прорыву российской границы. Минобороны России не комментировало эту информацию.