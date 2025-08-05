«От Константиновки до Северска»: в ДНР объяснили значение взятия Часова Яра Кимаковский: взятие Часова Яра приведет к полному падению обороны ВСУ в ДНР

Взятие российскими войсками Часова Яра под контроль может спровоцировать цепное разрушение всей линии обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, падение этого укрепрайона приведет к обвалу фронта от Константиновки до Северска.

От Константиновки, далее Дружковка, Краматорск, Славянск, Лиман (Красный Лиман. — NEWS.ru), Северск. Освобождение Часова Яра может привести к полному обрушению обороны противника на этом участке фронта в форме цепной реакции, — сказал собеседник агентства.

Ранее Кимаковский сообщил, что российские войска взяли горно-обогатительную фабрику к востоку от Димитрова (украинское название — Мирноград) под полный контроль. По его словам, предприятие служило укрепрайоном для ВСУ и было тактически важно для обороны Димитрова.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.