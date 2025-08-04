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04 августа 2025 в 09:33

В ДНР заявили о сокрушительном ударе по обороне ВСУ под Димитровом

Кимаковский: важный для защиты Димитрова укрепрайон отбит у ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские войска взяли горно-обогатительную фабрику к востоку от Димитрова под полный контроль, заявил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, предприятие служило укрепрайоном для ВСУ и было тактически важно для обороны Димитрова.

Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города, — отметил Кимаковский.

Советник главы ДНР уточнил, что украинская группировка в Димитрове потеряла возможность подвоза снабжения и эвакуации. Все логистические пути оказались под огневым контролем ВС России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.

Кроме того, в Минобороны России сообщили о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, так как занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

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Игорь Кимаковский
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