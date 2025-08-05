Функционирование логистики армии Украины было нарушено после серии ударов по железнодорожным развязкам и подстанциям в Лозовой в Харьковской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости. Также были атакованы объекты ВПК, подчеркнул он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Город имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее — имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК. <…> Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ 4 августа атаковали военные аэродромы армии Украины. По словам представителей МО, для нанесения ударов были применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также дроны дальнего радиуса действия. Военным удалось успешно поразить все цели.

Кроме того, десантник ВС РФ с позывным Синара заявил, что российские войска не оставляют шансов артиллерии ВСУ закрепиться вблизи Константиновки после того, как украинская армия отступила под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике.

Минобороны России эту информацию не комментировало.