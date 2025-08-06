Крупнейший производитель цемента в РФ переводит работников на четырехдневку Компания «Цемрос» с 1 октября переводит сотрудников на четырехдневку

Компания «Цемрос» (бывший «Евроцемент») с 1 октября 2025 года временно переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщили в пресс-службе промышленного холдинга. Это решение связано с продолжающимся снижением спроса на цемент и увеличением доли импортной продукции на российском рынке.

Решение принято в ответ на продолжающееся падение потребления цемента и рост доли импорта. Переход на четырехдневную неделю — это вынужденная, но взвешенная мера, направленная на долговременное сохранение устойчивости и социального баланса на период нестабильности, — сказано в сообщении.

В «Цемросе» подчеркнули, что такая мера позволит сохранить рабочие места в условиях текущей рыночной ситуации. При этом все социальные гарантии для сотрудников останутся неизменными.

