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13 июля 2025 в 20:57

На Украине заявили, что убийцами полковника СБУ Воронича были иностранцы

Фото: Социальные сети

Убийцами полковника СБУ Ивана Воронича были иностранные граждане, заявила пресс-служба украинской национальной полиции в Telegram-канале. По ее данным, к нападению якобы оказались причастны двое — мужчина и женщина.

Были установлены причастные к совершению преступления — ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые после убийства залегли на дно и были обнаружены в Киевской области. В публикации отмечается, что они якобы оказали сопротивление при задержании.

Ранее о ликвидации предполагаемых киллеров Воронича заявили и в СБУ. Спецслужба утверждала, что убийство совершили два человека, при этом их имена не назывались. В пресс-службе также отметили, что подозреваемые в убийстве полковника при задержании оказали сопротивление, поэтому их уничтожили.

Воронича застрелили в Голосеевском районе украинской столицы утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича произвели пять прицельных выстрелов из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления.

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