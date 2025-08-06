Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:06

В США заговорили о санкциях на фоне переговоров Путина и Уиткоффа

Axios: в США задумались над введением вторичных санкций против России 8 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон может применить вторичные санкции в отношении Москвы уже 8 августа, несмотря на состоявшиеся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, заявил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на источник в Белом доме. Тем не менее в руководстве США положительно оценили состоявшийся диалог.

По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу, — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg информировал, что Вашингтон отправил спецпосланника в Москву, стремясь выполнить навязанные себе же временные рамки по украинскому вопросу. По информации издания, глава Белого дома Дональд Трамп активно требует от своего представителя добиться прекращения боевых действий со стороны РФ.

Кроме того, журналисты CNN отметили, что потенциальное введение новых санкций против России администрацией Трампа может иметь обратный эффект, нанеся значительный ущерб экономике США. Аналитики предполагали, что такие меры могут быть реализованы в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса.

США
Россия
санкции
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.