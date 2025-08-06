В США заговорили о санкциях на фоне переговоров Путина и Уиткоффа

Вашингтон может применить вторичные санкции в отношении Москвы уже 8 августа, несмотря на состоявшиеся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, заявил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на источник в Белом доме. Тем не менее в руководстве США положительно оценили состоявшийся диалог.

По-прежнему ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу, — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg информировал, что Вашингтон отправил спецпосланника в Москву, стремясь выполнить навязанные себе же временные рамки по украинскому вопросу. По информации издания, глава Белого дома Дональд Трамп активно требует от своего представителя добиться прекращения боевых действий со стороны РФ.

Кроме того, журналисты CNN отметили, что потенциальное введение новых санкций против России администрацией Трампа может иметь обратный эффект, нанеся значительный ущерб экономике США. Аналитики предполагали, что такие меры могут быть реализованы в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса.