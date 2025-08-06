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06 августа 2025 в 13:17

«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России

CNN: санкции Трампа против России ударят кувалдой по американской экономике

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приступит к реализации своего плана и введет новые санкции против России, такое решение может оказаться кувалдой, которая ударит по американской экономике, сообщает телеканал CNN. Эксперты полагают, что политик пойдет на это, если мир на Украине по-прежнему будет казаться недостижимым.

Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику, — говорится в материале.

По мнению аналитиков, при таком сценарии США ждут скачок потребительских цен, сниженная прибыль для компаний и, вероятно, более высокие цены на нефть. При этом они не исключают, что вторичные тарифы Трампа могут оказаться и близко не такими высокими, какими он их описывал.

Ранее газета The New York Post сообщила, что США могут не ввести санкции в отношении России по истечении 10-дневного срока, отведенного на урегулирование конфликта на Украине. По мнению журналистов, эта мера «не является неизбежной».

США
Дональд Трамп
Россия
Украина
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