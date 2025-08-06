Американист раскрыл возможную реакцию Трампа на встречу Путина и Уиткоффа Политолог Мирзаян: Трамп может не принять итоги встречи Путина и Уиткоффа

Во время переговоров в Кремле президент Владимир РФ Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф могли обсуждать, как и где сблизить позиции сторон в украинском вопросе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Скорее всего, к договоренностям они не пришли, поэтому президент США Дональд Трамп может не принять итоги встречи, предположил политолог.

Путин и Уиткофф обсуждали, как и где можно сблизить позиции сторон в украинском вопросе. По всей видимости, то, что было обговорено, требует утверждения у Трампа. Далеко не факт, что он это примет. Поэтому все находятся в режиме ожидания, — считает Мирзаян.

Тем не менее диалог Москвы и Вашингтона продолжается, добавил эксперт. По его словам, это хороший знак.

Если стороны могут о чем-то договориться, это уже прогресс. Гораздо лучше, когда есть разговор, чем когда он отсутствует, — заключил собеседник.

Ранее журналист Axios Барак Равид рассказал, что Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после встречи Уиткоффа и Путина. Перед этим о своем телефонном разговоре со спецпосланником США, посетившим Москву, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.