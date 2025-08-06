Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:55

Американист раскрыл возможную реакцию Трампа на встречу Путина и Уиткоффа

Политолог Мирзаян: Трамп может не принять итоги встречи Путина и Уиткоффа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Во время переговоров в Кремле президент Владимир РФ Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф могли обсуждать, как и где сблизить позиции сторон в украинском вопросе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Скорее всего, к договоренностям они не пришли, поэтому президент США Дональд Трамп может не принять итоги встречи, предположил политолог.

Путин и Уиткофф обсуждали, как и где можно сблизить позиции сторон в украинском вопросе. По всей видимости, то, что было обговорено, требует утверждения у Трампа. Далеко не факт, что он это примет. Поэтому все находятся в режиме ожидания, — считает Мирзаян.

Тем не менее диалог Москвы и Вашингтона продолжается, добавил эксперт. По его словам, это хороший знак.

Если стороны могут о чем-то договориться, это уже прогресс. Гораздо лучше, когда есть разговор, чем когда он отсутствует, — заключил собеседник.

Ранее журналист Axios Барак Равид рассказал, что Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после встречи Уиткоффа и Путина. Перед этим о своем телефонном разговоре со спецпосланником США, посетившим Москву, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Дмитрий Горин
Д. Горин
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.