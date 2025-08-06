Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мужчина расстрелял пять солдат на американской военной базе

AP: при стрельбе на военной базе в США пострадали пять солдат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США на военной базе Форт-Стюарт в Джорджии мужчина открыл стрельбу по военным, сообщает агентство Associated Press. По его данным, как минимум пять солдат получили ранения.

На военной базе Форт-Стюарт в Джорджии были застрелены пятеро солдат. Всем сотрудникам, находящимся в закрытой зоне, было сказано «оставаться внутри и запереть все окна и двери». <…> Стрелок находился в районе расположения боевой группы 2-й бронетанковой бригады, — отмечается в материале.

Другие подробности инцидента пока не раскрываются. Форт-Стюарт расположен примерно в 64 километрах к юго-западу от Саванны и является крупнейшей военной базой к востоку от реки Миссисипи. На ней проживают тысячи солдат 3-й пехотной дивизии армии США и их семьи.

Ранее телеканал CNN сообщал, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. В материале указано, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.

Прежде сообщалось о стрельбе в высотном здании на Манхэттене. Мужчина в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба. Пять человек погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Полиция оперативно отреагировала и нейтрализовала стрелка.

