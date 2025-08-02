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02 августа 2025 в 18:03

Неонацисты скупают участки в Европе для создания анклавов «для белых»

The Times: в Великобритании хотят создать анклавы лишь для светлокожих людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неонацистская группировка секретно скупает британские земли для создания анклавов, предназначенных лишь для светлокожих людей, передает The Times. По словам специалистов, владение большими участками земли давно является амбицией местных неонацистов.

Крайне правая группировка собрала 162 тыс. фунтов стерлингов (около 17,2 млн рублей. — NEWS.ru) на создание поселений с расовой сегрегацией, а ее лидер стремится создать анклавы по всей Великобритании, — сказано в материале.

Как указал старший научный сотрудник Университета Англии Раскин Уильям Оллхорн, подобное развитие событий не может не вызывать беспокойства. По его словам, такие лагеря могут выглядеть довольно безобидными, однако в них проводятся такие занятия, как военизированная подготовка или обучение боевым искусствам.

Ранее сообщалось, что Германия планирует масштабные дополнительные закупки военной техники, а также значительно увеличивает свой оборонный бюджет. Цель милитаризации — подготовка войны с Россией, о чем уже открыто говорят представители немецких властей. По мнению экспертов, неонацистская идеология, необходимая для большой захватнической кампании, в ФРГ уже утвердилась.

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